HEA! Tophengst Beart 411 blijft thuis

Hij wordt dit jaar al 21 jaar, maar is nog altijd een topper. Dat zegt eigenaar Rudy Rienstra over de Friese tophengst Beart 411. Rienstra heeft Beart in eigendom samen met de broers Van Manen uit Ede in Gelderland. Daar staat de Fries ook op stal. De Hengstenkeuring in Drachten slaat Beart dit jaar over. Het is een lange reis en bovendien is er dit jaar vanwege corona geen publiek bij. En dat publiek heeft Beart als publiekspaard nou juist nodig om zich op zijn mooist te tonen.