VIDEO: Blije stenen zijn de nieuwe 'berenjacht'

Terwjil de kinderen in de eerste lockdown zichzelf vermaakten met de jacht op knuffelberen, zijn het deze keer blije stenen die voor vermaak moeten zorgen. De trend bestaat al langer, maar komt zo langzaamaan ook in Fryslân van de grond. In Heerenveen zijn Sybrig Tolsma en Thessa Punter de aanjagers van de Happy Stones. Met hun kinderen verspreiden ze regelmatig de beschilderde stenen, om ze daarna op Facebook in de gaten te houden.