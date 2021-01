Jouke Douwe de Vries genomineerd als beste lokale bestuurder 2020

Van elke provincie is één bestuurder genomineerd, en ook is iemand van de waterschappen genomineerd. De lezers van Binnenlands Bestuur, een platform voor bestuurders en ambtenaren, kunnen hun stem op één van deze dertien genomineerden uitbrengen.

Opvallend is dat er, in dit jaar dat burgemeesters ontzettend belangrijk waren, geen enkele burgemeester genomineerd is voor de titel Beste Bestuurder van 2020.

De bekendmaking van de winnaar is op 4 februari.