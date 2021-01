Paardenkeuring in aangepaste vorm: niet meer volgens catalogus, maar per stal

De hengstenkeuring vindt donderdag, vrijdag en zaterdag plaats in het Congrescentrum in Drachten. Zonder publiek dus. Maar als je het leuk vindt, hoef je niets te missen. De keuring is donderdag en vrijdag live te volgen op Omrop Fryslân.nl. Met commentaar in meerdere talen. Zaterdag, met de kampioenskeuring is het ook te zien ook op Omrop Fryslân Televisie en te horen op Omrop Fryslân Radio.