NHL Stenden en Van Hall Larenstein bundelen krachten

NHL Stenden en Van Hall Larenstein bieden al samen opleidingen op het gebied van lifesciences and technology aan. De hogescholen zien kansen om elkaar ook op het gebied van onderwijs en onderzoek te versterken op thema's zoals duurzaam ondernemerschap of water. Ook zijn ze van plan samen te werken in het doen van praktisch onderzoek naar onderwerpen zoals energietransitie.

Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur van NHL STenden, noemt als voorbeeld een samenwerking van hun locatie op Terschelling met de opleiding Kust- en Zeemanagement van Van Hall Larenstein.

"Daarnaast kan internationalisering prachtige nieuwe initiatieven opleveren. Wildlifemanagement wordt nu benaderd als internationaal thema. Maar wat als je de opgedane kennis hierover zou toepassen op het Waddengebied?", zo zegt ze.