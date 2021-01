College Súdwest-Fryslân wil met Patyna om tafel over sluiting keukens

Patyna is van plan om twaalf reguliere keukens te sluiten en het koken terug te brengen naar één centrale locatie in Bolsward. De zorginstelling wil meer dan een miljoen euro bezuinigen met de maatregel.

Petitie

Dat schoot bij veel personeelsleden en bewoners in het verkeerde keelgat. De centralisering zou de kwaliteit van het eten omlaag brengen en bovendien is het credo 'dichterbij de cliënt' volgens hen totaal niet van toepassing.

Op Facebook zijn er veel boze reacties op de voornemens. Er werd een handtekeningactie opgezet om de centralisering tegen te gaan. Die is inmiddels al duizenden keren ondertekend.

Vragen

De FNP in Súdwest-Fryslân stelde kritische vragen over de kwestie. De partij wil weten of het college de zorgen deelt en bereid is om op hele korte termijn in overleg te gaan met de directie van Patyna, "om de negatieve gevolgen van het sluiten van keukens in de huizen te bespreken", zei FNP-woordvoerder Tryntje Albada: "Met als doel het voorgenomen besluit niet uit te voeren."

Wethouder Wielinga zegt dat het college 'niet gelukkig' is met het plan en heeft beloofd dat ze in gesprek gaan met Patyna over vooral het sociale aspect en belang van een keuken in de verzorgingstehuizen. Het wachten is nu op het besluit van de cliëntenraad van Patyna.