Asscher stapt op als kandidaat-lijsttrekker, "groot verlies voor de partij"

De leden van de PvdA zouden Asscher dit weekeinde op het partijcongres benoemen tot lijsttrekker. Dat is nu van de baan. In een video zegt Asscher dat de PvdA 'essentieel' is voor een eerlijkere toekomst, maar de discussie die momenteel over hem speelt, maakt het voor hem onmogelijk om lijsttrekker te zijn.

"Groot van Asscher"

"Het is jammer, want Asscher is een geweldige leider en een groot debater met veel kennis van zaken", zegt Veldhuis. "Asscher heeft gezegd dat niemand groter is dan de partij. Dat is groot van hem."

"Hij heeft een goed voorbeeld gegeven. Ik roep het kabinet ook op om af te treden, maak schoon schip. Laten we nu eens met een schone lei beginnen." Veldhuis ziet Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen als de geschiktste opvolger voor Asscher. "Ik denk dat zij de beste is. Maar dat is mijn privémening."

Andere namen die worden genoemd, zijn die van burgemeester fan Rotterdam Ahmed Aboutaleb en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. "Dat zijn twee kanjers. Zij zouden het goed kunnen doen, maar of ze beschikbaar zijn, weten we niet."