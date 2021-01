CDA Leeuwarden wil horeca vrijstellen van precariobelasting

Alle horeca in Nederland is sinds 15 oktober verplicht dicht en zal dat sowieso tot februari nog blijven. De CDA-fractie zegt veel signalen te krijgen van lokale ondernemers, waaronder horecaondernemers, die aangeven het zwaar te hebben. Het is voor hen onduidelijk hoe lang deze situatie blijft duren.

"De ondernemers zijn flexibel, creatief en zeer volhardend maar het houdt een keer op", zegt CDA-raadslid Abel Reitsma. "Ondanks alle regelingen gaan veel toch ten onder en dat proberen we te voorkomen. Met deze maatregel willen we ondernemers net als vorig jaar extra ondersteuning geven."

Grotere terrassen

De regeling van vorig jaar was een succes, horecaondernemers konden een deel van hun verliezen ermee goedmaken. De gemeente Leeuwarden probeerde de horeca eerder, toen die nog wel open mocht zijn, tegemoet te komen door hen toestemming te geven om hun terrassen uit te breiden.

Horecaondernemers in Leeuwarden en zo'n vijftig andere plekken in Nederland dreigden in december om op 17 januari hun deuren open te zetten, ook al ging dat in tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Ze zeiden geen vertrouwen meer te hebben in het kabinet, omdat steun van de overheid uitbleef. Later trokken ze dat plan echter in, omdat het kabinet met nieuwe steunmaatregelen kwam.