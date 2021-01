Meer dan 10.000 euro opgehaald met crowdfunding voor wolvenhek

Dat er in korte tijd veel geld is opgehaald, toont volgens Jehan Bouma, voorzitter van stichting Wolvenhek Fryslân, aan dat er veel steun is voor het plan: "De start is zeker boven verwachting, ook omdat onze facebook pagina nog niet eens in de lucht is, en we pas afgelopen maandag begonnen zijn om whatsapp berichten te verspreiden."

De stichting wil het hek op de Friese provinciegrens omdat er de afgelopen tijd meerdere keren schapen zijn doodgebeten. "Veel dieren zullen binnen 10 jaar uit de wei verdwijnen door de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf", zeiden de veehouders in de stichting. "Het is een keuze: of de wolf, of het vee in het land", aldus Jehan Bouma, de voorzitter van de stichting.

Veel kritiek

Er kwam afgelopen week echter veel kritiek op het plan, vanuit de politiek en van wolvendeskundigen. Die zeggen dat je de wolf niet buiten de deur kunt houden met een hek.

In juni dienden vier provinciale partijen een motie in tegen de komst van de wolf in Fryslân. Vijf maanden later zei gedeputeerde Klaas Fokkinga van de FNP echter dat er geen maatregelen kunnen worden genomen in verband met Europese wetgeving.

Het hek moet zo'n anderhalve meter hoog worden en wordt over 150 kilometer provinciegrens getrokken. De plannen kosten volgens de stichting anderhalf tot twee miljoen euro.