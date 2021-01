Prijzen Friese koopwoningen met 13% gestegen

In de laatste drie maanden van afgelopen jaar zijn in totaal 1462 huizen verkocht, bijna zestig meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Bijna de helft van de verkochte huizen ging boven de vraagprijs van de hand. Landelijk lag dat aandeel nog hoger.

De groei van de verkochte huizen is verdeeld over de hele provincie, zegt Willem Donker, voorzitter van NVM-afdeling Fryslân. Alleen in de regio Leeuwarden werden minder huizen verkocht. "De trend dat de dorpen steeds populairder worden om te wonen zet dus door", zegt Donker.

Minder regionale verschillen

Regionale verschillen in prijzen en in het aantal verkochte huizen worden steeds kleiner, zegt de NVM. "De woningkrapte in de grotere plaatsen zorgt er kennelijk voor dat kopers bereid zijn uit te wijken naar omliggende regio's waar verhoudingsgewijs meer aanbod is." In het zuidoosten van de provincie zijn meer vrijstaande huizen verkocht, in het noordoosten meer twee-onder-een-kapwoningen.

Meer kopers uit Randstad

Vorig jaar ging 11% van de verkochte huizen in Fryslân naar mensen uit de Randstad, meldt de NVM verder. Een jaar eerder was dat nog 6%. Er wordt steeds meer thuis gewerkt en dat kan ook vanuit Fryslân. Donker: "En dan vooral in de buitendorpen rondom een grotere plaats met voorzieningen. Een werkkamer en goede wifi is dan een must."

Een Fries huis stond gemiddeld 27 dagen te koop, vijf dagen korter dan in het derde kwartaal. "Woningen wisselen dus nog steeds zeer snel van eigenaar", zegt Donker. "De beperkingen die de coronacrisis op economisch gebied met zich meebrengt hebben kennelijk geen negatieve invloed op het consumentenvertrouwen en op het koopgedrag."