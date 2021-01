Persoon gooit zwaar vuurwerk op huis Drachten; politie zoekt getuigen

Het vuurwerk kwam tegen de voordeur aan. Toen de bewoner van het huis de deur opende om te kijken wat er aan de hand was, ontplofte het vuurwerk. Het dubbele glas van de voordeur vloog eruit en een tuinbank liep ook schade op. De politie spreekt van geluk dat er niemand gewond is geraakt.

De bewoner heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie is daarom op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8855 of anoniem via 0800-7000.