LIVE: Hengstenkeuring van KFPS van start

De jaarlijkse Hengstenkeuring van het KFPS, de Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek", is drie dagen lang te volgen bij Omrop Fryslân omdat er dit jaar - vanwege het coronavirus - geen publiek bij kan zijn in Drachten. Het hele evenement is van 14 tot en met 16 januari live te volgen. De eerste twee dagen, donderdag en vrijdag, is de keuring via meertalige livestreams op de website en de Omrop-app te volgen en de laatste dag, zaterdag, ook op televisie.