Hengstenkeuring van start in Drachten: zonder enthousiast publiek en met streng coronaprotocol

De keuring is anders dan in voorgaande jaren. Allereerst is de locatie anders. Normaal wordt de keuring gehouden in het WTC in Leeuwarden, in plaats van in Drachten. En er zitten geen 9.000 enthousiaste toeschouwers op de tribune. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Ook het aantal mensen dat aan de keuring meedoet, is tot een minimum teruggebracht. Zo mogen eigenaars of fokkers niet bij het evenement aanwezig zijn. Alleen de voorbrengers mogen mee de hal in. In totaal kunnen er maximaal 30 mensen in de hal aanwezig zijn, aangevuld met de medewerkers van het congrescentrum.