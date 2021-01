Docenten Marne College steken met soeppakketten leerlingen hart onder de riem

Volgens initiatiefnemer Hilbrand Visser van het Marne College kunnen de leerlingen en hun ouders wel wat steun gebruiken: "Wij vinden het allemaal maar niks dat we in lockdown zitten. Alle begrip natuurlijk, maar eventjes een hart onder de riem leek ons op zijn plek."

Maar waarom dan precies in soeppakket? "Dat heeft met verschillende zaken te maken", verklaart Visser. "'Alles loopt in de soep', dat is een aanleiding. Maar eten moet je toch, ook met elkaar. Dus wij dachten: wat zou het mooi zijn als onze leerlingen voor hun ouders, die het ook moeilijk hebben, thuis iets kunnen betekenen. Wat minder schermtijd, de handen uit de mouwen en lekker kokkerellen."

Medewerkers enthousiast

Het is nogal een onderneming om bij de ruim 220 leerlingen langs te gaan. "Het is bij zo'n actie altijd kijken of het lukt. Maar toen we de actie aankondigden op school, waren er binnen een uur tien tot vijftien collega's die zeiden dat ze wilden meedoen", vertelt Visser. "Inmiddels zitten we op ruim twintig collega's, dus 'vele handen maken licht werk'." Er zijn donderdag twintig routes uitgestippeld, met ieder tien tot vijftien leerlingen."

#marnesoep

De soeppakketten moeten de leerlingen op afstand ook dichterbij elkaar brengen. "Leerlingen zouden bijvoorbeeld recensies kunnen delen van ouders of een foto van hun creatie. We hebben ook een hashtag, #marnesoep, in het leven geroepen om via sociale media kinderen ook de gelegenheid te geven om te delen wat ze hebben gemaakt."

Visser: "Het is in deze tijden zoeken naar een gemeenschapszin voor onze school. Dit zijn vormen, met een knipoog, om toch met elkaar te begrijpen dat het lastig is en dat we elkaar missen. Met de soeppakketten geven we de warmte door."