Drie Friese bands op digitale Eurosonic/Noorderslag in Groningen

Op de editie van dit jaar zijn veel minder acts te zien en het is volledig online, vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken zijn er op Eurosonic ook Friese muziekvertegenwoordigers te vinden. Die zijn sinds 2018 bij elkaar gebracht met andere acts in het talentontwikkelingstraject Hit the North. Fryslân, Groningen en Drenthe leveren elk drie bands, die een jaar lang coaching en begeleiden krijgen. En ze spelen op Eurosonic.

Optredens ingekort

"Deze lichting van 2020 heeft vorig jaar gespeeld op Eurosonic/Noorderslag en zou het traject nu afronden, maar dat wordt dus digitaal", legt Paul Giesen van de Popfabryk en Hit the North uit. "Normaal krijgt de oude en de nieuwe lichting 30 minuten speeltijd, dat is nu teruggebracht tot 1 nummer per act, gecombineerd met interviews. Dat programma is vrijdagavond."

Verrassing

Van Friese bodem komt dus Delore, The Resurrection en Seewolf. En dat kwam als een verrassing, zegt Seewolf-zanger Dolf Kuiken. "We gingen er niet meer vanuit dat het nog wat zou worden. Twee weken geleden hoorden we dat het wel doorging."

Het afgelopen jaar heeft de band veel online gedaan, met webinars en online gesprekken met mensen uit de muziekindustrie. De band heeft gewerkt aan een nieuwe plaat. "We moesten toch de studio in." Het begin van het album is er en staat voor dit jaar op de planning. "De eerste single en clip komen dit jaar."