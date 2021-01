Muziekschool Burgum baalt van extreme huurverhoging en komt in actie

"Ik heb in de telefoongesprekken met het bestuur al aangegeven dat ik het hier niet bij laat zitten en actie ga ondernemen. Ik ben op zoek naar medestanders om een vuist te maken tegen de geplande huurverhoging."

En er zijn volgens Koudstaal al mensen die mee willen doen. "Uiteindelijk staan we wat mij betreft bij de wethouder op de stoep om ons ongenoegen kenbaar te maken. Het gaat er nu qua prijzen op lijken of het een soort zaalverhuurcentrum wordt. En ik pas ervoor om voor muzieklessen straks 40 euro per half uur te vragen. Ik wil ook graag lessen aanbieden voor mensen die dit soort culturele activiteiten minder goed kunnen betalen."

Gesprekken lopen nog

Navraag bij het bestuur van Glinstra State leert dat men zich genoodzaakt voelt om huurverhogingen door te voeren. Ze willen niet ingaan op dit specifieke geval omdat volgens hen de gesprekken nog lopen. Volgens woordvoerder Tineke Helmers hebben ze te maken met drie zaken: "We moeten flink bezuinigen, de coronacrisis speelt mee en we willen een professionaliseringsslag doorvoeren."

Voor alle welzijnsactiviteiten wordt de huurverhoging trapsgewijs doorgevoerd. In het voormalige landhuis vinden normaal gesproken zo'n 30 activiteiten plaats. Ze bieden onderdak aan eigen stichtingsactiviteiten (bijv. lunchcafé), verenigingen, bedrijven en particulieren, vaste huurders en vaste gebruikers (bijv. buurtkamer). Of er binnen Glinstra State breder verzet is tegen de geplande huurverhoging is niet duidelijk.