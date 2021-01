CBS: meer mensen in de bijstand door corona, aandeel in Leeuwarden hoog

Sinds 2017 nam het aandeel mensen in de bijstand landelijk gezien af, maar daar is nu dus weer verandering in gekomen. Het CBS heeft de cijfers berekend sinds 2009. Na dat jaar is het effect van de economische crisis ook terug te zien in het aandeel mensen dat bijstand ontvangt. Na 2017 begon het aandeel weer af te nemen door een paar jaar van economisch herstel. Het CBS geeft wel aan dat er in tien jaar een aantal veranderingen is doorgevoerd in het sociale stelsel, zoals het invoeren van de Participatiewet en aanpassingen in de Wajong.

Verschillen tussen gemeenten

Vergelijk je het aantal bijstandsontvangers tussen 2019 en 2020, dan is dit op de Waddeneilanden het meest gestegen. Daar is het aantal inwoners echter ook heel laag, waardoor het aandeel flink kan schommelen. Na de eilanden volgen Heerenveen en Harlingen, met een procentueel verschil van 6,2 en 4,5. In verhouding met het aantal inwoners is het aantal mensen in de bijstand in die twee gemeenten het meest toegenomen het afgelopen jaar.

In de gemeenten De Fryske Marren, Ooststellingwerf en Noardeast-Fryslân is het aandeel bijstandsontvangers het afgelopen jaar juist afgenomen.