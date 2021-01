Gedeputeerde Avine Fokkens ziet voorlopig af van structureel schrappen van buslijnen op platteland

In het voorstel van Gedeputeerde Staten staat ook het structureel schrappen van buslijnen met maar een klein aantal reizigers, als één van de opties. In de digitale Statencommissie ging die optie de statenleden Matthijs de Vries van de ChristenUnie en Edou Hamstra van de PvdA te ver. Gedeputeerde Fokkens gaf aan dat er 'miljoenen worden verloren' in het openbaar vervoer. "Het is noodgedwongen dat we nu ingrijpen", zei gedeputeerde Fokkens. "Maar als de staten het woord structureel willen schrappen, dan doen we dat."

Statenlid Harry Graansma van de PVV vindt dat busreizigers die meer geld kwijt zijn, omdat de provincie sommige buslijnen tijdelijk schrapt en ze vervangt door een belbus of opstapper, ook door de provincie gecompenseerd moeten worden. GroenLinks en de FNP vinden het een sympathiek voorstel, maar de gedeputeerde heeft er moeite mee. "Ik zie graag dat de partijen die dat willen ook aangeven hoe we dat moeten gaan betalen", zei Fokkens. Volgens Matthijs de Vries van de ChristenUnie kan dat geld wel gevonden worden in de eigen coronamiddelen van de provincie.

Statenlid Durk Pool van de VVD was kritisch over de oproep van De Vries om geen buslijnen definitief te schrappen. "Het vervoeren van warme lucht in bussen zonder reizigers dient geen enkel doel. Ik denk dat je pas moet rijden, wanneer er reizigers zijn en dat kan dan ook met een kleiner vervoersmiddel."

Provinciale Staten debatteren volgende week woensdag over hoe ze het openbaar busvervoer het beste door de coronacrisis heen kunnen helpen. "Ons doel is niet het schrappen van bussen, maar om de reizigers weer in de bus te krijgen. Maar dan moet deze pandemie wel echt voorbij zijn", zo zegt de gedeputeerde.