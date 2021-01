Lycklamaweg in Wolvega wordt veiliger; vrachtverkeer moet voortaan omrijden

Vanaf 1 maart mag er geen vrachtverkeer meer over de Lycklamaweg in Wolvega rijden. De Lycklamaweg is een belangrijke toegangsweg en loopt vanaf het Van der Valkhotel, over het spoor richting het centrum. Afgelopen jaar heeft de provincie een bypass aangelegd bij de rotonde aan het einde van de Stellingweg. Op die manier wordt het doorgaand verkeer om Wolvega heen geleid.