SC Heerenveentrainer Johny Jansen houdt opstelling tegen RKC geheim

Coronatest Johnny Jansen

Het is nog niet duidelijk of Johnny Jansen donderdag op de bank zit. Jansen is intussen opgeknapt van corona, en ook niet meer besmettelijk, maar bij de laatste coronatest (dinsdag) had hij nog te hoge waarden van het virus. "Ik ben voor morgen een twijfelgeval", lacht Jansen. "Ik ben vanochtend (woensdag) weer getest en moet de laatste testresultaten nog afwachten. Hopelijk kan ik dan tegen RKC langs de lijn kan staan."