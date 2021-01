Friese juf genomineerd voor 'Leraar van het jaar'

Een 35-jarige juf uit Makkinga is genomineerd voor de titel 'leraar van het jaar' in het primair onderwijs. Het gaat om Annieke Otten-Zantige, die als juf en rekencoördinator op de dorpsschool in Nijensleek werkt, in Drenthe. Ze heeft zelf een nieuwe rekenmethode bedacht en die wordt vooral in coronatijd veel gebruikt voor kinderen die thuis les krijgen.