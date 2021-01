"De schaatsbubbel is één van de veiligste plekken op de wereld"

De afgelopen maanden is er door een groot aantal partijen gewerkt om zo'n schaatsbubbel mogelijk te maken. Douwe de Vries is ook betrokken geweest bij dat proces en is blij dat het nu van start is gegaan. "Uiteindelijk komen bijna alle landen, behalve Japan en een paar heel kleine landjes. Ik kan zeggen, zonder te overdrijven, dat het één van de veiligste plekken op de wereld is."

Letitia de Jong had zelf ook graag in de bubbel willen zijn, maar ze plaatste zich eind december niet door de gevolgen van een blessure. Toch vindt ze het heel belangrijk dat er nog wel internationale wedstrijden geschaatst worden. "In Nederland hebben we een heel sterke nationale competitie, maar dat is niet in alle landen zo. Ik denk dat het juist voor de buitenlanders mooi is om je te meten met de concurrenten, met het oog op volgend jaar." Dan vinden de Olympische Spelen plaats.