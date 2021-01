Scholen nog langer dicht; rek is eruit in het basisonderwijs

In de persconferentie van dinsdag werd duidelijk dat er nog kans is dat de basisscholen op 25 januari alweer opengaan, maar dat is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus. "Alleen als het kán gaan we in het basisonderwijs op maandag 25 januari terug naar klassikaal onderwijs", zei premier Rutte daarover. Volgende week komt daar duidelijkheid over.

Groep acht

Vooral voor leerlingen van groep acht breken spannende tijden aan. Zij krijgen binnenkort een schooladvies voor hun richting op de middelbare school. Vraag is wat dat advies nog waard is in een schooljaar waarin de kinderen veel thuiszitten. "De kinderen hebben veel onderwijs ook thuis gehad en het advies gaat over een kind dat al langere tijd op school heeft doorgebracht. Wij denken dat de resultaten dus goed genoeg zijn", legt Iedema uit.