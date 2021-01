Avondklok: een goed idee of niet?

Avondklok verschilt per regio

De tijd van het uitgaansverbod verschilt per regio, vertelt Wytze Russchen die in het dorp Sitges vlakbij Barcelona woont. In Catalonië gaat de avondklok om 10 uur in en in Madrid om 12 uur 's nachts.

Onwerkelijk

In het begin was het iets onwerkelijks voor Russchen. Het deed hem denken aan oorlogstijd, al heeft hij de oorlog zelf niet meegemaakt. Het voelt alsof je het recht op beweging kwijtraakt. Je wordt beperkt in je vrijheid.

Het went

Maar alles went. Als je 's avonds een afspraak hebt, word je na negen uur al wat onrustig, want je moet om 10 weer binnen zijn. Maar we zijn er nu op ingesteld, zegt Russchen. De boetes liegen er niet om in Spanje. Die 600 euro zijn voor een heleboel mensen een maandsalaris.

Hoge nood bij de hond

Russchen is één keer buiten betrapt door de politie. Dat was toen zijn hond dringend 'iets moest doen'. Het baasje kon het echter uitleggen aan de politie dat hij een geldige reden had om buiten te zijn. Dat het niet was om te drinken of om een feestje te vieren.

Want daar is het de Spaanse overheid om te doen: het aantal mensen te verminderen dat buiten samenkomt en die zonder mondkapjes te dicht op elkaar aan het drinken en feestvieren slaan.