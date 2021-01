Eén geval Britse coronavariant in Fryslân, GGD uiterst alert op nieuwe gevallen

Veel besmettelijker

De angst voor de Britse variant is zo groot, omdat die veel besmettelijker is. De R , dat is het reproductiegetal, ligt veel hoger dan het virus dat hier nu rondwaart. Daar is de R 0,9. Van de Britse variant ligt die tussen de 1,3 en de 2. Dat betekent dat één persoon tussen de 1,3 en 2 anderen kan besmetten. En dan gaat het snel.

Niet dodelijker

De Britse variant is niet gevaarlijker of dodelijker dan het andere coronavirus. Het gevaar zit hem in de aantallen. Als meer mensen besmet raken, zal de druk op de zorg verder toenemen. In Londen staan bijvoorbeeld al rijen ambulances voor de deuren van de ziekenhuizen te wachten tot er plek is voor de patiënten. De angst is dat ook hier de ziekenhuizen het niet meer aan kunnen en dat er een keuze moet worden gemaakt over leven en dood. Wie krijgt een behandeling en wie niet?

Vaccins van nu geven ook bescherming tegen Britse variant

Jaap van Dissel van het RIVM zei woensdagmorgen dat hij verwacht dat de Engelse variant hier dominant zal worden. Niet op korte, maar al op de iets langere termijn. Het enige dat ze kunnen doen, is het aantal contacten tussen mensen beperkt houden en vaart zetten achter de vaccinatiecampagne. Want duidelijk is dat de vaccins die nu op de markt zijn, bescherming bieden tegen de Britse variant.