Drukte in de natuur: oproep om in eigen buurt van natuur te genieten

Het is de afgelopen weken zo uit de hand gelopen, dat moet anders vinden ze. De terreinbeheerders zetten handhavers in en waarschuwen wandelaars en fietsers om in het weekend en op feestdagen in hun eigen buurt te blijven. Als mensen toch de natuur in willen, dan mag dat alleen in gebieden die wandelend of met de fiets te bereiken zijn. Tussen elf uur en drie uur is het advies om helemaal niet te komen.

"De drukte is sinds corona echt toegenomen" zegt Manon van Wesel, boswachter bij Staatsbosbeheer. "Je kan ook nergens anders heen. Vooral in de weekenden is het druk, dan zijn de meeste mensen vrij. Ze komen om te wandelen, fietsen en ruiteren." Het Mandefjild bij Bakkeveen is zo'n populaire plek. "Er is hier bos, heide en stuifduinen." Van Wesel roept op om niet alleen in de weekenden te komen. "En kijk in je eigen omgeving. Kom je bij een drukke plek, ga dan ergens anders heen om de drukte te mijden."

Ze merkt ook dat mensen 'coronamoe' zijn. "Ze zijn het beu aan het worden, reageren prikkelbaarder. We krijgen vaker meldingen dat mensen op paden komen waar het niet mag en ze hebben honden niet aan de lijn. We moeten vaak zeggen dat ze zich aan de regels moeten houden. Hou rekening met elkaar en heb respect voor natuur. En kom niet allemaal tegelijk naar dezelfde plek."