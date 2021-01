HEA! Paardenmeisje Anna Maaike

Als jong meisje wist Anna Maaike al dat ze later met paarden wilde werken. En haar droom is uitgekomen. Ze traint en verzorgt Friese paarden bij Stal Okkema in Britswert. Anna Maaike en haar collega's hebben het in januari anders altijd razend druk met de paardenkeuring. Door de corona is dat dit jaar anders. Ze vloggen nu over hun werk, zodat mensen thuis inzicht krijgen in het werk in een paardenstal.