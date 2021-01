171 nieuwe besmettingen yn Fryslân in de afgelopen 24 uur

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân: 26 gevallen.

Yn Fryslân zijn de afgelopen 24 uur 2 nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus., Het betreft een inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân en een inwoner uit Súdwest-Fryslân.

Er zijn 2 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen in Fryslân in de afgelopen 24 uur, iemand uit Weststellingwerf en iemand uit de gemeente Heerenveen.

Landelijk zijn er 6148 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal besmettingen per gemeente (verschijnt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):