Werkstraf voor vrouw die azc-verpleegster met mes bedreigde

De vrouw verklaarde later dat ze "boos en een beetje dronken" was toen ze de verpleegster bedreigde. De verpleegkundige hield spreekuur op het azc. De verdachte wilde medicijnen hebben, waarvan een arts eerder al had gezegd dat ze die niet meer moest krijgen. Ook de verpleegster weigerde de vrouw pillen te geven.

De verdachte gaf tegenover de politie toe dat ze het mes bewust had meegenomen om gedaan te krijgen dat de verpleegster haar medicijnen zou geven. Dat maakte het hele gebeuren "extra kwalijk" vond de officier van justitie. De vrouw is na het incident overgeplaatst naar het azc in Hoogeveen in Drenthe.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) legde aan de vrouw een vrijheidsbeperkende maatregel op: ze mocht vier weken lang het terrein van het azc niet verlaten. Momenteel verblijft de vrouw op een azc in Arnhem. De politierechter veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 20 uur en dat was overeenkomstig de eis.