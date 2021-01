Vogels houden is populair, vereniging Surhuisterveen hoopt op nieuwe aanwas

Het is voor veel mensen een mooie tijdsbesteding in deze coronatijd: vogels houden. Vrijwel iedereen is momenteel vaker thuis en dat maakt het houden van vogels een aantrekkelijke bezigheid. Ook de Vogelvereniging Surhuisterveen merkt dat de interesse in vogels groeit. De vereniging krijgt veel vragen van mensen die nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal bij komt kijken.