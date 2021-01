Schoolbesturen overleggen over uitvoering anderhalvemeterplicht

De meeste gebouwen zijn niet groot genoeg om 800 tot 900 leerlingen die allemaal anderhalvemeter uit elkaar zitten, les te geven. "Ik was vanmorgen op een middelbare school in Grou", vertelt Omrop Fryslân-verslaggever Wytse Vellinga, "en daar waren ze begon de tafetjes en stoelen anderhalve meter uit elkaar te schuiven."

De scholen hadden wel verwacht dat de lockdown langer zou duren in verband met de Britse variant - die besmettelijker lijkt voor kinderen -, maar niet dat de anderhalvemeterplicht weer ingevoerd zou worden voor de leerlingen.

Meerdere mogelijkheden

De vraag is nu hoe dat te regelen. Als de leerlingen over meerdere lokalen verdeeld worden, moeten de docenten heen en weer lopen.

Misschien is lesgeven in het gymlokaal een optie, want daar kunnen veel leerlingen bij elkaar zitten op anderhalve meter afstand. Maar dat geeft ook weer meer risico op besmetting.

Een andere mogelijkheid is een deel van de leerlingen in de klas en op hetzelfde moment een ander deel thuis les te geven. Wat het zal worden, moet iedere school voor zichzelf beslissen.