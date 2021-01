GGD houdt 'generale repetitie' voor vaccineren in WTC Expo

In het WTC Expo staan 22 witte cabines, 'priklijnen', op een rij, waar mensen straks hun prik kunnen ontvangen. "Per priklijn kunnen we twaalf prikken per uur zetten. We prikken van 8.00 tot 20.00 uur. Dus we kunnen heel wat mensen vaccineren", legt projectleider Jeannette Provoost van GGD Fryslân uit.

Vrijdag worden de eerste vaccins toegediend bij personeel van verlpleeg- en verzorgingshuizen. "We beginnen vrijdag met drie straten. Wij krijgen in eerste instantie 325 vaccins per dag. Die zullen we ook allemaal uitdelen." De Friese ziekenhuizen hebben vorige week zelf al hun acute zorgpersoneel ingeënt. In totaal zeggen 3.600 Friese zorgmedewerkers dat ze het vaccin willen.

Flacons

De GGD krijgt de vaccins aangeleverd in een doos met flacons met in totaal 975 doses. Uit één flacon kunnen vijf doses, dus vijf prikken, worden gehaald. "Inmiddels is al gezien dat het vaak lukt om er zes uit te halen. Dus dat gaan we ook zeker proberen. Hoe meer prikken we kunnen zetten met de hoeveelheid vaccins die we hebben, hoe beter", zegt Provoost.

Twee afspraken

Op dit moment zit GGD Fryslân volledig volgeboekt met de 325 afspraken per dag. Dat betekent dat de gezondheidsdienst zes weken vooruit kan. "Iedereen die door zijn werkgever is uitgenodigd, kan een afspraak maken." Ze krijgen dan tegelijk twee afspraken, een voor de eerste vaccinatie en een voor de tweede. "Er wordt zo gepland dat iedereen die een afspraak krijgt, gegarandeerd een tweede afspraak kan krijgen."

In de loop van de tijd komen er steeds meer vaccins bij. "Dat betekent dat wij het aantal priklijnen uitbreiden, zodat we zo veel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd kunnen vaccineren."