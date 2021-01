Aantal coronaopnames Friese ziekenhuizen licht gedaald

Maandag lagen nog 89 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen, van wie 32 op de IC. Toen was het aantal patiënten op de Friese IC's nog iets opgelopen.

In de drie noordelijke provincies liggen woensdag in totaal 215 mensen met een mogelijke coronabesmetting in het ziekenhuis. Maandag waren dat er nog 224.

De cijfers kunnen erg variëren. Ze geven een beeld van één moment in de ochtend. 's Middags kan de situatie al weer heel anders zijn. De aantallen veranderen soms per uur, aldus het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

Jaap van Dissel (RIVM) overweegt mogelijk extra maatregelen vanwege de zeer besmettelijke Britse variant op het coronavirus.