D66 stelt schriftelijke vragen over toekomst Sneker markt

"De markt is een belangrijk onderdeel van een gezellige en levendige binnenstad", zegt fractievoorzitter Marieke Vellinga. "Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat we de markt in Sneek weer kunnen laten groeien."

Marktkooplui geven aan dat het overleg met de gemeente de afgelopen jaren niet goed is gegaan. Zij vinden dat er niet goed naar hen is geluisterd en dat de markt te veel ruimte heeft moeten inleveren aan de horeca.

Vragen

Wethouder Bauke Dam heeft al aangegeven dat hij graag meer werk wil maken van de Sneker markt. D66 is benieuwd hoe snel dit zal gebeuren en wie de wethouder hierbij zal betrekken. Ook wil de partij weten of dit probleem op meer plekken in de gemeente speelt.

"In een stad als Sneek moet het toch mogelijk zijn om ruimte te hebben voor de horeca én voor een leuke en diverse weekmarkt", verklaart Vellinga. "We willen dat alle betrokkenen zo snel mogelijk met elkaar om tafel gaan om te zorgen voor een toekomst voor de Sneker markt."