Politie zoekt vrouw die buschauffeur in haar gezicht spuugde

De vrouw stapte in de Hoofdstraat in Gorredijk op de bus. Ze gaf aan dat ze een e-ticket had op haar telefoon. Het lukte echter niet om het elektronische ticket te scannen, omdat het waarschijnlijk niet geldig was. Omdat de vrouw geen geldig vervoersbewijs had, werd zij verzocht de bus te verlaten.

De vrouw werd boos en stak haar hoofd achter het coronaspatscherm daar de buschauffeur achter zit. Vervolgens spuugde ze de chauffeur in haar gezicht en stapte ze de bus uit.

Beelden van het voorval zijn te zien op de website van de politie. De politie wil graag weten wie de vrouw is. Mensen die weten wie ze is of die haar herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.