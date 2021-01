Agenten doen aangifte na bekogeling met zwaar vuurwerk in Minnertsga

De auto raakte zwaar beschadigd en ook bij de agenten zat de schrik er goed in, meldt de politie op Instagram. Volgens de politie is er sprake van vernieling en zware mishandeling. De twee agenten hebben aangifte gedaan van dat laatste.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de daders en zou al in bezit zijn van beeldmateriaal van het voorval. De politie is ook nog op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien of informatie of beelden hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000.