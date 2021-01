Ligt er komende zomer eindelijk een nieuw kunstgrasveld in Bolsward?

Woensdag wordt er in een commissievergadering gepraat over het veld en eind deze maand wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad. Als het goed is, wordt er binnenkort een besluit over genomen.

SC Bolsward maakt gebruik van het veld. "Volgens onze spelers kan het bestaande veld al jaren niet meer. Het is tot de draad toe versleten", legt Hajo Osinga van de voetbalclub uit. "Wonder boven wonder werd het iedere keer weer goedgekeurd."

Dat het veld zo versleten is, maakt de kans op blessures waarschijnlijk ook groter. "Daar ontstaat steeds meer praat over onder spelers en daar kun je je moeilijk tegen verweren. Of het echt zo is, is moeilijk aan te tonen. De spelers klagen in ieder geval steen en been en het eerste elftal wil er niet meer op spelen."

Eindelijk afgekeurd

Tijd voor een nieuw veld dus. Daar zijn al langer plannen voor, maar toch ligt het er nog altijd niet. "Vorig jaar stond het ook al op de rol. Dus we hadden verwacht dat het toen al aangelegd zou zijn. Het viel de gemeente toen ook tegen dat het goedgekeurd werd", verklaart Osinga.

Nu is het kunstgrasveld dan eindelijk afgekeurd. "Nu heeft de gemeente het toch voor elkaar gekregen om het plan opnieuw op de rol te krijgen. Volgens mij betekent dat dat het komende zomer aangelegd wordt."