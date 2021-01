Stellingwerfse Cloudsurfers winnen Talent Award op Popgala Noord

De band maakt sinds 2019 garagepunk en won vorig jaar al de Kleine prijs fan Fryslân. Ze hadden op Eurosonic gespeeld, maar dat is uitgesteld tot volgend jaar. Cloudsurfers had het in 2020 niet gemakkelijk, zegt gitarist Pieter Sloot. "In maart vielen alle optredens weg. Dan is het wel moeilijk om weer door te gaan. Op een gegeven moment zei iemand van ons: we kunnen er net zo goed mee ophouden. Maar we hebben een album opgenomen en singles uitgebracht en we hebben wat kleine zitshowtjes gedaan."

Over de Talent Award zegt hij: "Heel fijn. Het is wel motiverend om erkenning te krijgen voor de moeite."

Digitaal

Jaarlijks worden er prijzen voor de Noord-Nederlandse muziekindustrie uitgereikt op het Popgala Noord. Dat vindt plaats voor het begin van het festival Eurosonic/Noorderslag in Groningen. Het festival, het gala en dus ook de bekendmaking van de verschillende awards zijn dit jaar allemaal online. Via een livestream vanuit poppodium Vera kon het publiek de awardshow volgen.

Verder waren er nog prijzen zoals de lifetime achievement award. Die ging naar de Groninger museumdirecteur Andreas Blühm. Wytze Dijkstra kreeg de publieksprijs voor Collega van het Jaar. Hij is onder meer actief bij Podium Asteriks en oprichter van het clubhuis van Welcome to the Village.

Welcome to the Village

De Omdenk Awards, een speciale prijs voor het beste initiatief in de coronacrisis, ging naar festival Welcome to The Village. Dat maakte dit jaar een radio-uitzending en bedacht een speciale doos voor lekkers van eigen leveranciers. Ook Kraantje Pappie en het online podium Locked and Live kregen de Omdenk Award. Daarmee hadden alle genomineerden in deze categorie een prijs.