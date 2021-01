CBR stelt opnieuw duizenden examens uit: schade niet zomaar ingehaald

De maatregel heeft te maken met het langer duren van de lockdown. Uiteindelijk moeten alle examens, toetsen en testen zonder extra kosten ingehaald worden. Voor dat inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei plekken vrijgehouden. Zo komen mensen met een uitgesteld examen eerder aan de beurt dan nieuwe kandidaten.

Toch is de verwachting niet dat het CBR de schade zomaar inhaalt. zei een woordvoerder van het CBR. "Het is mogelijk om direct een afspraak te maken op 10 februari, maar veel kandidaten zullen even willen wachten. Die hebben al die tijd niet kunnen lessen, dus je wilt niet direct na de lockdown afrijden. De gemiddelde kandidaat zal toch wat lesjes willen", zei een woordvoerder van het CBR.