Zaalcompetitie korfbal geschrapt, maar Korfbal League gaat wel door

In alle klassen lager dan de Korfbal League is dit jaar geen zaalcompetitie, zegt de Nederlandse korfbalbond KNKV. Met de verlenging van de lockdown is het beginnen van de competitie op 6 februari niet meer mogelijk. Het betekent dat de Korfbal League, waar LDODK uit Gorredijk-Terwispel in speelt, nog wel doorgaat.