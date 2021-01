Thuiswerkers kunnen het huis ontvluchten naar Sneker logement-biercafé

Ondernemers worden door de coronacrisis soms ook gedwongen om creatief na te denken. Daar is het biercafé van Sneek wel een voorbeeld van. In maart 2020 was de schrik nog heel groot, zegt De Haan. "We zagen een mooi jaar aankomen, maar daar werd ineens een streep doorgezet. Dan voel je de grond wel even onder je voeten wegzakken. Gelukkig was er in de zomer meer drukte, maar in de herfst voelden we al aan dat het niet goed zou komen."

"Het moet geen maanden meer duren"

Geen bier meer op tafel, niet veel gasten meer in het hotel. "Het moet niet nog drie, vier maanden duren. Want dan hebben we wel echt een probleem", vertelt De Haan. "Gelukkig wordt er nog wel wat besteld, of bij het eten gebruikt. maar de voorraad gaat op moment niet heel hard. mede door de mooie zomer zitten we hier nog. We hebben nog wat overnachtingen. Maar we willen graag weer helemaal open."

Productievere plek

Daarom bedacht ze aan plan: de kamers verhuren aan thuiswerkers die een productievere plek zoeken. "De kamers staan grotendeels leeg. We hoorden dat sommige thuiswerkers een betere plek zoeken om rustig te werken. In onze kamers zitten wel bureaus. Dus mensen kunnen een kamer reserveren voor een dag, met gratis koffie en thee. Zo kunnen ze even uit de thuissituatie. Daar kunnen de spanningen ook wat oplopen, zo dicht op de kinderen en de partner. En op die manier geeft het ons ook nog wat inkomsten om deze periode door te komen."