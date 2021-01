Lockdown definitief langer: kabinet bezorgd over Britse variant coronavirus

Ook minister De Jonge is bezorgd over de Britse variant. "We zijn er nog niet. De lockdown helpt, maar minder dan gehoopt. Met vandaag bijna 5.000 testuitslagen is het aantal nog veel en veel te hoog. Ook het aantal verpleeghuizen waar het virus rondwaart is hoger dan in de eerste piek. Het is allerminst geruststellend, vooral vanwege de Britse mutant."

Basisschool en kinderopvang mogelijk eerder open

Voor basisscholen en kinderopvangen komt er een mogelijke uitzondering. "De moeilijkheid is dat we nog niet precies weten hoe besmettelijk de Britse variant is. Als daar meer over bekend is, alleen dan, kan op maandag 25 januari het klassikaal onderwijs voor de basisschool en de kinderopvang weer open", zei Rutte. Dat is met name om te voorkomen dat kwetsbare kinderen een leerachterstand oplopen.

Avondklok niet wenselijk, maar wel spoedadvies gevraagd

Een avondklok komt er niet meteen, maar het kabinet heeft wel het OMT om een spoedadvies gevraagd. "Het is een hele ingrijpende maatregel waar niemand op zit te wachten. En toch is het opgenomen in een advies van het OMT. Met name om groepsvorming onder jongeren tegen te gaan. En het is een effectief middel om huisbezoek te beperken, dat een bron van veel besmettingen is." Volgens Rutte moet het kabinet het advies dus serieus nemen. "Zo'n ingrijpende maatregel moet wel goed worden overwogen, daarom hebben we het OMT om een spoedadvies gevraagd wat het kan opleveren of wat mogelijke alternatieven zijn."

"Reis niet tot maart"

Een ander belangrijk punt van de minister-president is dat hij nadrukkelijk vraagt om niet naar het buitenland af te reizen. "Blijf zeker tot in maart in Nederland. Ga niet weg en boek geen reizen, tenzij het voor werk met een groot economisch belang is of vanwege ernstige familieomstandigheden. Want het risico op besmetting is gewoon te groot."

Steunpakket

De ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes worden aan het werk gezet om een volgend economisch steunpakket in elkaar te zetten. Daar is op moment overleg over met VNO-NCW, MKB Nederland en vakbonden. "We kunnen niet álle pijn bij ondernemers wegnemen. Maar zeker nu we licht zien is het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk door deze crisis heen trekken. Het is in het belang van ons allemaal. Ook om bijvoorbeeld levendige dorpen en winkelstraten te blijven houden. We gaan samen naar de eindstreep."

Volgens de premier is er ook hoop. "Onmacht, frustratie en ook moedeloosheid. Het wordt steeds moeilijker vol te houden, en dat is ook begrijpelijk. En toch: we moeten doorzetten. Er is met het vaccin hoe dan ook licht aan het eind van de tunnel, maar dat duurt nog wel een paar maanden. Tot die tijd wordt er veel van ons gevraagd. We zijn er niet vandaag of morgen, maar we komen samen doorheen."