Archief van Pyt Kramer over Saterfries online te raadplegen

Het Saterfries is een andere Friese taal, vertelt Kramer. Er zijn grote verschillen, maar ook woorden waar je je als Westerlauwersfries wel wat bij kan voorstellen. Als voorbeeld noemt hij een paar woorden: 'turf' is eed, 'sizze' is kweede, 'tongerje' is grommelje en 'wjerlocht' is lai.

Kramer kwam voor het eerst in Saterland samen met wijlen Sikke Doting. De mannen hadden toen al interesse in het Noord-Fries, ook in Duitsland.

"Dus wij op de fiets naar Saterland. En we konden bijna geen Duits. De mensen daar zijn oh zo gastvrij en ze hebben gevoel voor humor." Kramer begon met het vastleggen van het Saterfries met vertalingen in het Westerlauwers Fries - zeg maar: ons Fries - om het toegankelijker te maken en te bewaren voor het nageslacht.