Buma: "Verlenging lockdown ook nodig vanwege Britse coronavariant"

"We moeten nog wel afwachten wat de persconferentie precies zal uitwijzen," benadrukt Buma. "De berichten die nu naar buiten komen gaan over een verlenging van de lockdown." Dat is dus met de zogenoemde Britse variant wel nodig, vindt hij. "Want in landen waar de lockdown versoepeld is, heeft het virus zich ook gigantisch verspreid. Dat moeten we voorkomen."

Eén geval bekend

Op nieuwjaarsdag werd bekend dat de GGD één besmetting met die variant heeft aangetroffen in onze provincie. "Er is één geval bevestigd in Fryslân en er worden naar aanleiding daarvan nog een aantal gevallen onderzocht, maar daar is nog geen antwoord op. Dat moet eerst zeker zijn voor we meer weten," vertelt Buma.

Of er een avondklok moet komen, daar wil Buma zich niet al te veel over uitlaten. "Ik vind het heel moeilijk te voorspellen, omdat het af hangt van het advies van het OMT. Ik heb geen idee wat zij als deskundigen adviseren over een avondklok. Het is nogal wat, dus als je het in zou voeren moet het wel echt helpen."

"De enkeling schreeuwt het hardst"

Zo'n acht op de tien Nederlanders kan zich wel vinden in een verlenging van de lockdown, blijkt uit onderzoek. "Ik geloof dat dit het algemene gevoel is," zegt Buma. "Acht op de tien Nederlanders die het steunt, daar kan ik me wel in herkennen. Het is een enkeling die zich er niet aan houdt, maar die is vaak wel luidruchtig en zichtbaar. Maar de overgrote meerderheid van de Nederlanders houdt zich er aan. Zelfs die kleine overschrijdingen van te dicht bij elkaar zijn of onnodige bewegingen maken dat het nog steeds onvoldoende daalt. We moeten alles op alles zetten om die besmettingen terug te dringen."