Beautysector zwaar getroffen door lockdown: "Waar moet ik van leven?"

Ook Gerda Mintjes van schoonheidssalon Pure Skin in Sneek is kwaad. "Mijn zaak zal het wel overleven, maar het kost me veel spaargeld. Als de lockdown straks voorbij is, ben ik nog lang bezig om alle rekeningen te betalen en blijft er dus niets over om van te leven."

Mogelijk dat het kabinet wel met extra financiële steun komt. "Ik kan tot nu toe geen beroep doen op de TOZO-regeling, omdat ik twee weken omzet gedraaid heb. Dat vind ik vreemd."