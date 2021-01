Operaasje Fryske Flagge: Albert Lindeboom woont in Zuid-Afrika vlakbij de neushoorns

Voordat Albert en zijn vrouw Cisca van Asperen naar Zuid-Afrika toe verhuisden, waren ze er al twee keer op vakantie geweest. Toch kwam het idee om naar het land toe te verhuizen niet van henzelf, maar van een kennis. "Die vroeg, 'is dat niet iets voor jullie, om naar Zuid-Afrika te gaan?' We hebben er een tijdje over gepraat. Uiteindelijk hebben we de stoute schoenen aangedaan, en zijn we hier heen gegaan."

Met drie koffertjes naar Zuid-Afrika

Ze zijn in 2013 met maar drie koffertjes naar het Afrikaanse land toe gegaan, en Albert heeft nog altijd geen spijt van die keuze. "We vinden het hier prachtig. Het is een mooie omgeving, we wonen tussen de parken en bij de oceaan", vertelt hij. "Eén van de grootste parken is hier dichtbij, daar zitten veel neushoorns in, en de big five, dat ligt hier net even vandaan. Het is hier gewoon een geweldige plek."

Stiens, waar Albert vandaan komt, is hij echter niet vergeten. "Het is de plaats waar je altijd hebt gewoont, en de familie en vrienden wonen er nog steeds. Die plaats blijft altijd in je hart." De reactie van de vrienden en familie waren dan ook niet heel positief, toen Albert de plannen om naar Zuid-Afrika te gaan deelde.

'Jij kunt de Stienzer toren niet vergeten'

"Veel familieleden zeiden 'jullie hebben hier alles, en jullie wonen hier mooi, je kunt en doet hier alles'. Maar ja, zei ik, daar ligt ook weer een mooie plek. Ze konden het zich eigenlijk niet voorstellen en begrijpen. Ze zijn intussen gelukkig allemaal een paar keer langs geweest. Ze begrijpen allemaal nu waarom wij hier heen zijn gegaan."

"Er waren ook vrienden en familie die zeiden 'jij kunt de Stienzer toren niet vergeten, die moet jij wel elke dag zien'", gaat Albert verder. "Dat klopte in die tijd ook wel. Ik heb 'm hier op een foto in huis hangen, dus ik zie 'm elke ochtend ook nog wel."

De Friese vlag heeft dan ook een prominente plaats in hun guesthouse. "Als gasten bij ons naar binnen komen, dan komen ze meteen bij een kast waar de Friese vlag in hangt", vertelt Albert. "Een stel Friese klompen staan er in, een Fries paard. Een zwart-witte koe, en ook de telegraaf van het kaatsen. Wanneer mensen vragen waar wij vandaan komen, dan zeggen we altijd dat we uit Fryslân komen. We hebben de vlag hier gewoon hangen, dat zijn toch je roots, waar je vandaan komt."

Zware maatregels

Veel gasten zijn er echter niet op dit moment. "Wij spelen meer op de internationale markt, al sinds begin maart hebben wij geen gasten meer gehad. Wij waren toen meteen in een zware lockdown." Daar waar de discussie in Nederland op het moment over het wel of niet invoeren van een avondklok gaat, is Albert daar al aan gewend. "Gisteren is de lockdown weer wat aangescherpt. Het is hier al meer aangescherpt dan in Europa. De drankwinkels zijn dicht, we moeten overal de mondkapjes voor en er is een nachtklok, van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends mag je de straat niet op."

Maar, Albert blijft positief: "We hebben altijd goed gedraaid, we hadden altijd een goede bezetting. We hebben, als Nederlanders natuurlijk, altijd goed gespaard. We onderhouden onszelf en onze staf, en dat kan gelukkig nog altijd."