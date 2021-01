Gezonken aak uit Langwarder Wielen opgeruimd door scheepvaartinspectie

De Pijlstaart is geen gebruikelijke aak. Het werd gebouwd in 1919 van teakhout, terwijl de meeste schepen van toen van eikenhout werden gemaakt. Het probleem met teakhout is dat het niet zo makkelijk te buigen is. Daardoor kreeg De Pijlstaart rechtere lijnen dan normaal. In 1990 werd het schip tegen de zin van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten toch ingeschreven in het stamboek, op grond van een wedstrijddocument uit 1925 van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Daarin wordt De Pijlstaart al of niet terecht een 'Lemsteraak' genoemd.

Het schip heeft lang in de Noorderhaven van Harlingen gelegen. Deze zomer lag De Pijlstaart in de Langwarder Wielen op een ondiepe plek. Half gezonken en overgelaten aan de elementen, zodat het vroeger wel vaker werd gedaan met oude houten botters. Vissers lieten die achterop een 'scheepskerkhof' naast de haven, en het schip verging. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer.