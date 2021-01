HEA! Roel houdt de buurt schoon

Hij vindt het nog altijd prachtig werk. Iedere dag weer veegt Roel Postma uit Hurdegaryp de straten in zijn buurt schoon. Van de parkeerplaats van de supermarkt tot de oprit van de buurvrouw. Niets is hem te veel. Hij vindt dat het nodig is, maar het is ook zijn lust en zijn leven en Roel is nu eenmaal geen stilzitter.