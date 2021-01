Levend zeepaardje gevonden op strand van Ameland

Het zeepaardje is overgebracht naar het Natuurcentrum in Nes. Daar zit het in een bassin met soortgenoten.

Het bijzondere visje wordt goed in de gaten gehouden in het natuurcentrum. Het lijkt goed te gaan met, maar het is afwachten of het het avontuur zal overleven. Volgens de laatste berichten zit het rustig verscholen tussen het zeewier.