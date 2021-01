Verzekeraars geven Thialf respijt voor brandgevaarlijke zonnepanelen

De zonnepanelen moesten vorig jaar juni uitgeschakeld worden, anders was Thialf niet meer verzekerd. Het gevaar zit hem in de combinatie met het isolatiemateriaal in het dak. Er zou brand kunnen ontstaan.

Coating kost zo'n miljoen euro

Er is met een test een nieuwe brandwerende toplaag aangebracht. De eerste resultaten van de proef zijn hoopvol, laten de betrokken partijen weten, maar er moet nog meer onderzoek komen. Als de coating een oplossing is voor Thialf, dan is dat ook een oplossing voor andere gebouwen. Het brandveilig maken van het dak van Thialf met een nieuwe coating vraagt wel een grote investering en kost zo'n miljoen euro.

Vier maanden uitstel

De kwestie zou eerst uiterlijk op 1 februari opgelost moeten zijn. Dat wordt nu 1 juni, zo is het ijsstadion overeengekomen met de verzekeraars. Door het uitschakelen van de zonnepanelen is Thialf tot 3 ton meer kwijt aan energiekosten.